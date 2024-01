Chi è Dendoncker, il nuovo acquisto del Napoli in arrivo dalla Premier League

Il Napoli sta per accogliere un nuovo rinforzo a centrocampo: dalla Premier League è in arrivo il classe '95 Leander Dendoncker. Nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, il centrocampista svolgerà le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto con il club azzurro. Si tratta del quarto acquisto del club azzurro in questa sessione di gennaio: prima di lui il Napoli aveva già ufficializzato Mazzocchi, Traoré e Ngonge. La dirigenza azzurra è a lavoro anche per Nehuen Perez dell'Udinese.

Dendoncker arriva in prestito dall'Aston Villa con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro.

Un rinforzo importante per il centrocampo di Walter Mazzarri che a gennaio ha perso Elmas. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità del nuovo acquisto.

Chi è Dendoncker: carriera e caratteristiche tecniche

Leander Dendoncker è il nuovo rinforzo per il centrocampo del Napoli. Belga classe '95, è cresciuto calcisticamente nel Roeselareprima e all'Anderlecht poi con cui si è affermato anche in prima squadra (esordio nel 2013). Dal 2018 al 2022 ha vestito la maglia del Wolverhampton, dando il via alla sua esperienza inglese. Nel 2022 se l'è assicurato l'Aston Villa con cui ha collezionato 36 presenze in quasi due stagioni. In totale vanta più di 150 presenze in Premier League, con 10 gol e 2 assist a referto. Anche con la nazionale belga ha avuto una grande crescita, iniziando con l'Under-16, arrivando a esordire il 7 giugno 2015 con la nazionale maggiore.

Predilige il ruolo di mediano ma può giocare in diverse zone del centrocampo. Giocatore prettamente difensivo e di interdizione. Profilo di sostanza e di esperienza, dotato di grande passo e di fisicità. Abituato a un ritmo come quello della Premier League, parte sicuramente avvantaggiato. Non è certamente un goleador ma può garantire un'alternativa a Lobotka ma anche un giocatore complementare per dare maggiore sostanza al centrocampo. Vuole riconquistare centralità in nazionale in vista di Euro 2024 e quindi arriva in Italia con grandi motivazioni.