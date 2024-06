Morata: «Pronto a lasciare l'Atletico Madrid». Speranza per Roma, Juventus, Inter e Napoli

Alvaro Morata potrebbe tornare in Serie A. Per uno Juventus-tris? Non si sa ancora perché lo scorso anno su di lui ci sono stati ben quattro club italiani: i bianconeri, la Roma, l'Inter e il Napoli. Nonostante sia passata una stagione, l'interesse di questi club per lo spagnolo potrebb essersi riacceso proprio in questi giorni dopo l'intervista che Morata ha rilasciato a Marca. Al quotidiano sportivo spagnolo, l'attaccante ha confessato di essere pronto a lasciare l'Atletico Madrid: «Se vedo che l'Atletico vuole ingaggiare otto attaccanti allora capisco che non sono la priorità del club non posso restare qui e non giocare».

Lazio, Guendouzi nel mirino della Premier League: l'Aston Villa di Emery resta alla finestra

Morata verso l'addio, anche la Roma alla finestra

Il futuro di Alvaro sembra quindi lontano dalla Spagna, dove è tornato nel 2022: «Per me la cosa più semplice è non giocare in Spagna, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la cosa più semplice è andare a giocare all'estero».

Queste sue parole aprono una finestra per le speranze delle quattro squadre italiane interessate.

Il costo e lo stipendio di Morata

Prendere Alvaro Morata rappresenta una spesa solo per quanto riguarda il suo stipendio. L'attaccante, infatti, percepisce circa 9 milioni di euro netti a stagone dall'Atletico Madrid e per tornare in Italia dovrebbe cercare di diminuire i suoi emolumenti. Il costo del cartellino però strizza l'occhio a Roma, Juventus, Napoli e Inter che possono cercare di prenderlo per soli 15 milioni. Questa cifra, infatti, è stata inserita nel contratto come clausola rescissoria e quindi dovrà essere accettata automaticamente dal club in caso qualcuno offrisse tale cifra.

Alla Roma potrebbe fare molto comodo prendere Morata grazie alle evoluzioni interne alla rosa. Romelu Lukaku è ormai lontano dalla squadra dove era approdato in estate in prestito secco. Tammy Abraham, invece, vive una doppia situazione perché potrebbe lasciare la squadra così come rimanere per rilanciarsi. In caso di doppia partenza, ma anche considerando solo quella del belga, la Roma dovrebbe correre ai ripari per prendere un sostituto e Morata fa proprio al caso di Ghisolfi.

Il Napoli potrebbe decidere di donare una grande punta di diamante ad Antonio Conte che si è da poco insediato alla guida del club. Con l'ormai imminente addio di Victor Osimhen, il club azzurro potrebbe virare su Morata per sostituire il nigeriano che garantirebbe anche una buon entrata con cui finanziare il calciomercato.