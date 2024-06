Milan, Wieffer nel mirino: il Feyenoord chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro

Il calciomercato del Milan si infiamma con le ultime notizie dopo l'arrivo ufficiale di Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese è diventato ufficialmente il tecnico dei rossoneri dopo l'addio di Pioli. In seguito alle ultime settimane, in cui si attendeva solo il comunicato, questo è finalmente arrivato. Prime ore da nuovo tecnico dei meneghini subito movimentate per l'ex Roma che non vuole rimanere a guardare gli sviluppi di calciomercato. Come riporta Sport Mediaset, nel mirino del club c'è Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord che piace tanto a Paulo.

Milan, ufficiale l'arrivo di Fonseca: ha firmato un triennale per 2,5 milioni di euro a stagione

Wieffer, il costo del cartellino

I primi contatti per cercare di protarlo a Milano sono già cominciati e un ostacolo potrebbe essere rappresrntato dal costo del cartellino. Il Feyenoord chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro per lasciarlo partire, ma i rossoneri non sono spaventati da questa richiesta. A permettere l'approdo di Wieffer a Milanello potrebbe essere una vecchia conoscenza del club. Si tratta di Charles De Ketelaere che l'Atalanta vorrebbe riscattare.

L'affare si aggira intorno ai 22 milioni e per un centrocampista che esce potrebbe essercene uno che entra, con l'addio del belga che finanzierebbe l'arrivo dell'olandese.