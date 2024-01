Calciomercato LIVE: Napoli, Meluso spinge per Traorè. Atalanta, via libera alla cessione di Palomino. Anche la Juventus vuole Samardzic

L'infrasettimanale di Coppa Italia porta con sé diversi verdetti, ma anche nuove notizie di calciomercato. Il Milan ha messo nel mirino Kouassi per rinforzare la difesa, mentre deve stare attento all'interesse del Borussia Dortmund per Camarda. Nella telenovela che porta a Samardzic si è inserita anche la Juventus. Visite mediche per Spence con il Genoa. Ecco le ultime notizie di calciomercato di oggi in diretta live.

