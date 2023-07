La Juventus inizia a incassare: 20 milioni di euro per Zakaria. E il pensiero resta su Lukaku

Archiviata l’ufficialità dell’esclusione dalle coppe europee, la Juventus inizia a fare cassa. È imminente l’addio di Zakaria, dopo i contatti positivi del weekend. È stata raggiunta un’intesa di massima tra il club bianconero e il Monaco, il Lipsia e il West Ham. Adesso tocca al giocatore, che in questi giorni si sta allenando alla Continassa con gli esuberi, decidere dove andare. La Juve aspetta solo di conoscere da chi riceverà l’assegno da circa 20 milioni. Sarebbe una prima boccata d’ossigeno, che si aggiunge al risparmio ottenuto grazie al prestito oneroso di Arthur alla Fiorentina. Certo, ci sono altri giocatori da piazzare, Vlahovic compreso, poi partirà anche il mercato in entrata.

La situazione Lukaku

La situazione Lukaku resta quella più delicata. Perché il belga potrà sbarcare a Torino, al di là della sua risposta a Bruxelles a un tifoso nerazzurro, solo quando l’attuale numero 9 bianconero andrà via, lasciando la serie A. Vlahovic piace al Psg e al Chelsea. Una volta definito questo affare, Cristiano Giuntoli penserà a Romelu. Ma come detto, intanto, la Juventus inizia a incassare con l’addio di Zakaria, per poi pensare alla cessione di McKennie, che vanta estimatori soprattutto in Inghilterra, Germania e Turchia.

E c’è sempre Pogba: corteggiato, al momento invano, dagli arabi.