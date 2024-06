Calciomercato, Nesta al Monza: accordo ufficiale. L'Atalanta punta Zaniolo. Juve-Thiago Motta: atteso l'annuncio

Alessandro Nesta è ufficialmente il nuovo allenatore del Monza: dopo aver rescisso con la Reggiana, l'ex difensore di Lazio e Milan si è accordato con Galliani. Prende il posto di Raffaele Palladino, che ha sposato il progetto della Fiorentina. Nesta ha firmato un contratto annuale con opzione per un'altra stagione. Pomeriggio intenso in casa Inter: Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, sta incontrando la società nerazzurra per il rinnovo. Da discutere ingaggio e bonus, ma la fumata bianca non dovrebbe essere tanto lontana. A Milano c'è anche Albert Botines, che cura gli interesse di Alex Perez, difensore classe 2006 del Betis B accostato pure alla Roma.

Champions League, nessuna partita delle italiane trasmessa in chiaro: tutte le coppe su Sky e il mercoledì su Amazon Prime

Dopo l'infortunio che gli è costato l'Europeo, Nicolò Zaniolo è alla ricerca di una nuova sistemazione: l'esterno offensivo che lascerà il Galatasaray, dopo l'esperienza in Premier League, piace al Villarreal. Ma occhio anche al rientro in Italia con Fiorentina, e anche Atalanta, che lo potrebbero riportare in Serie A. Proprio la Dea sta cercando di riscattare dal Milan De Ketelaere, rinato con Gasperini. Le sensazioni sotto questo aspetto sono positive e non ci dovrebbero essere chissà quali particolari problemi, le parti sono a lavoro. Infine, oggi è stato il giorno di Thiago Motta alla Juventus: in serata è arrivata l'ufficialità dell'accordo con il tecnico che prenderà il posto di Massimiliano Allegri firmando un contratto fino al 2027. Questione Soulè: l'esterno che tornerà dal Frosinone è nel mirino del West Ham.

Ma per prenderlo servono almeno 35 milioni di euro.