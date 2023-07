Calciomercato, gli affari di oggi: l'Inter ci prova per Kamada, Kessie vuole il Tottenham. Anche il Psg su Hojlund, Danso a un passo dal Napoli

Dopo aver sedotto Milan e Lazio Kamada è entrato nei radar dell’Inter, il giapponese potrebbe essere l’ennesimo sgarbo sul mercato tra rossoneri e nerazzurri. Potrebbe sbloccarsi a breve la situazione Sommer: ballano ancora un paio di milioni tra domanda e offerta nerazzurra, ma i buoni rapporti tra i club potrebbero compensare con i bonus, i tedeschi pensano anche a Szczesny come possibile sostituto titolare in porta. Chukwueze ha scelto la maglia numero 21, mentre Musah è sempre più vicino a Milano. In uscita Rebic si sta convincendo ad accettare il Besiktas.

Calciomercato ultime notizie oggi: Napoli, l'Al Hilal punta Osimhen. Roma, anche l'Inter su Scamacca. Lazio, offerta per Sucic

Mentre la Juve non ha ancora convinto Kessie, che vuole ad ogni costo la Premier; sull’ivoriano c’è il Tottenham.

Giuntoli potrebbe approfondire i discorsi per Pavard, in scadenza l’anno prossimo con il Bayern Monaco. Sondaggio del Monaco per Zakaria ma ancora nessuna offerta ufficiale. L’Atalanta si sfrega le mani perché anche il Psg sarebbe interessato a Hojlund e potrebbe scatenare un’asta al rialzo con il Manchester United. Al momento i Red Devils hanno offerto 60 milioni bonus compresi, i nerazzurri vorrebbero ottenere almeno 70 milioni, in attesa della prima offerta dei parigini che valutano un’alternativa a Mbappé, fuori rosa e possibile partente (ma non in Arabia Saudita dopo aver rifiutato la proposto monstre dell’Al Hilal). Intanto Koopmeiners ha rinnovato il contratto fino al 2027 con la Dea.

Il Fenerbahçe fa sul serio con il Bologna per Dominguez, i rossoblù lo valutano 15 milioni, mentre i turchi hanno offerto 12, si tratta. Il Napoli sta stringendo per Kevin Danso dal Lens in difesa e intanto aspetta segnali da Osimhen, nel mirino dell’Al Hilal dopo il “no” di Mbappé. La Fiorentina vuole Sutalo ed è vicina a definire la cessione di Amrabat allo United.