Calciomercato, gli affari di oggi: Il Milan chiude Okafor e prenota Chukwueze e Musah. Genoa, colpo Retegui. Inter in pressing per Sommer

Il Milan ha fretta, nella giornata di oggi chiude Okafor, e imposta altre due trattative fondamentali per la nuova stagione. Intanto l’affondo per l’attaccante svizzero del Salisburgo, bruciando la concorrenza di Inter e Juventus, chiuso a 14 milioni. Dopo Sportiello, Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders e Romero i rossoneri piazzano un colpo in attacco e ora sono vicini ad altri due innesti. Per l’ultimo posto da extracomunitario in pole c’è Samuel Chukwueze, l’accordo si può trovare per una cifra vicina ai 30 milioni. E poi pressing serrato al Valencia per l’americano Yunus Musah, il centrocampista che manca a Pioli.

L’Inter intanto prova a chiudere per Sommer, dopo l’ufficialità di Onana al Manchester United.

Il Bayern chiede 6 milioni ma potrebbe accontentarsi di qualcosa in meno, in uscita Correa mentre nella serata di ieri è arrivata l’offerta dall’Arabia Saudita di 60 milioni a stagione per Lautaro Martinez. La Juve ha tre dubbi da 90: Vlahovic, Chiesa e Pogba. Sul primo frena il Psg e va registrato l’interesse del Real di Ancelotti, oltre al nuovo interesse del Bayern Monaco, ma ancora nessuna offerta ufficiale. Il serbo è volato in USA insieme ai compagni per la tournée in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Discorso simile per Chiesa, di fronte a un’offerta all’altezza la Juve valuterà la cessione.

Pogba è insieme ai compagni in America ma ancora indietro a livello di condizione, settimana chiave per eventuali sviluppi sul fronte Arabia Saudita, mentre la Juve può affondare per Kessie dal Barcellona. Sempre in uscita McKennie e Zakaria. Il Napoli ha fiducia nel rinnovo di Osimhen, ancora nessuna offerta che possa soddisfare la richiesta di 180 milioni di De Laurentiis. Colpo Genoa che si aggiudica Retegui a 15 milioni, Igor è vicino al Brighton per circa 17 milioni di euro, visite mediche di Saponara al Verona.