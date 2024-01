Calciomercato live, ultime notizie oggi: Milan, c'è l'offerta per Buongiorno. Juve, via libera per Djalò. Inter, accordo con il Leicester per Sensi

La terza settimana di gennaio è pronta a passare e con essa anche gli ultimi giorni di calciomercato. La Juventus ha visto sfumare il colpo Henderson che è ad Amsterdam per svolgere le visite mediche con l'Ajax. In uscita, invece, l'Atletico Madrid è sulle tracce di Moise Ke​an. L'Inter è pronta a cedere Stefano Sensi, centrocampista che non fa parte dei piani di Inzaghi. C'è l'accordo con il Leicester che è pronto ad accoglierlo. Il Milan, poi, ha presentato un'offerta per Buongiorno. Ecco le ultime notizie di calciomercato in diretta.

Inter-Lazio, Inzaghi: «La Supercoppa primo obiettivo. La frase di Allegri? Normale dialettica»

Milan, si complica Romero al Boca

L'ex attaccante della Lazio era vicino al club argentino, ma il suo trasferimento si è complicato nelle ultime ore.

Su di lui resta vivo l'Almeria.

Juventus, via libera a Djalò

Il difensore del Lille può appordare a Torino dopo che Ranocchia è passato ufficialmente a Palermo. Colpo low cost: circa 3 milioni per il portoghese in scadenza col Lille.

Il Genoa cerca una punta

Gilardino vuole un attaccante. E tra i profili osservati oltre quello di Pellegri c’è anche Shomurodov, in prestito al Cagliari dalla Roma.

Bologna, doppia uscita

Thiago Motta pensa di dare il via libera alla doppia cessione in prestito di Corazza e Urbanski: entrambi hanno trovato poco spazio e hanno bisogno di crescere.

Strefezza in uscita dal Lecce

Dopo l’arrivo di Pierotti, il Lecce prende in considerazione l’uscita di Strefezza. Potrebbe interessare a qualche club di A.

Verona, via anche Henry?

Aria difficile a Verona, con l’Hellas che potrebbe piazzare anche un’altra cessione: su Henry c’è il Palermo di Corini.

Atalanta, Zortea va in prestito al Frosione

I gialloblù sono in emergenza sulle fasce e hanno ottenuto l'arrivo dell'esterno difensivo dai bergamaschi. Le firme in giornata.

Milan, c'è l'offerta per Buongiorno

I rossoneri hanno bussato alla porta del Torino con una proposta per il centrale granata. Sul piatto tra i 15 e i 18 milioni, il cartellino di Colombo e il prestito di Simic per arrivare a uno dei difensori più promettenti della Serie A.

Juventus, niente Henderson: visite con l'Ajax

Il centrocampista inglese era nel mirino dei bianconeri in questi giorni. Dopo la sua parentesi in Arabia, l'ex Liverpool è pronto aa tornare in Europa con la maglia dei lanceri.

Inter, c'è l'accordo per Sensi

Il centrocampissta nerazzurro non fa parte dei piani di Inzaghi e il Leicester è pronto ad abbracciarlo. Trovata l'intesa con il club inglese.

Juventus, Kean nel mirino del'Atletico

I Colchoneros stanno guardando con interesse alla punta italiana che nelle gerarchie è dietro a Milik e Yildiz. Visto il suo impiego esiguo, i bianconeri potrebbero cederlo agli spagnoli in questi giorni.