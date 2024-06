Calciomercato Live, ultime notizie oggi: il Napoli vuole Spinazzola. L'Inter su Martinez e il Genoa punta Suzuki

La fine della stagione 2023-2024 si avvicina sempre di più e di conseguenza anche l'inizio del calciomercato che sarà al via durante gli Europei 2024. Da questo torneo possono uscire fuori diverse sorprese, con le squadre anche italiane che possono cercare di rinforzarsi prendendo gli ultimi talenti del momento. Non è la prima volta che i calciatori si mettono in mostra nelle competizioni della Uefa e tutte le squadre si stanno muovendo per rinforzare le proprie rose, guardando anche all'interno dei propri campionati.

