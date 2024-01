Calciomercato live, news oggi: il Tottenham offre 25 milioni più bonus per Dragusin. Milan, Terracciano è in città

La diciannovesima giornata di Serie A volge al termine, con il calciomercato che continua a scaldare il campionato che è al giro di boa. L'Empoli si è rinforzato con l'arrivo di Goglichidze, mentre il Milan è protno a cedere Luka Romero al Como. Meluso non si è voluto sbilanciare per il passaggio di Samardzic al Napoli: «Farei male il mio lavoro se rivelassi qualcosa», riservatessa assoluta per il ds azzurro. Ecco le ultime notizie di oggi sul calciomercato in diretta.

