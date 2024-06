Calciomercato live: tutte le news di oggi. La Roma ci prova per Chiesa, Milan in pole per Zirkzee

Calciomercato live, le news di oggi mercoledì 12 giugno 2024. La Roma non molla la pista Federico Chiesa ma il giocatore deciderà solo dopo l'Europeo. Stretta del Milan per Joshua Zirkzee. E' lui l'attaccante scelto per il dopo Giroud ma non è ancora arrivata la fumata bianca. Oggi si attende l'annuncio di Thiago Motta alla Juventus, Fonseca in arrivo a Milano per sostituire Pioli alla guida dei rossoneri.

