Calciomercato, gli affari di oggi: Inter, in porta si stringe per Sommer. Il Milan aspetta Chukwueze, la Juve su Kessie

L’Inter lavora per regalare un nuovo portiere a Inzaghi al più presto, ma il Bayern non molla, chiede la clausola di 6 milioni per Sommer e lo ha convocato per la tournée in Giappone. Al momento la situazione tra i pali è critica per i nerazzurri, che devono affondare il colpo al più presto in vista dell’inizio del campionato. Mentre il Milan aspetta Chukwueze: accordo totale raggiunto, arriverà a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro, in settimana le visite. E si avvicina anche Musah, ma non c’è ancora accordo sulle cifre. Mentre Rebic è in uscita.

Lazio, Lotito spinge per Zakharyan ma Sarri vuole Kamada: in poche ore la scelta

La tournée americana ha rallentato il mercato della Juventus, che però può approfittare per ragionare con il Barcellona (negli States) su Kessie.

Dopo l’addio di Milinkovic Savic verso l’Arabia l’ex rossonero è uno dei primi nomi per Allegri che vuole un centrocampo solido, si ragiona sul prestito ma bisogna prima fargli posto con le cessioni di Zakaria e McKennie, rimane in standby la pista Samardzic. Morata è stato convocato con l’Atletico per la tournée asiatica, si complica la pista che porta allo spagnolo per tutte le italiane interessate.

Retegui è atterrato e Linate e sarà un nuovo giocatore del Genoa di Gilardino, Zielinski pare vicino al rinnovo con Il Napoli. E in casa azzurra tiene sempre banco il futuro di Osimhen: potrebbe essere coinvolto nel valzer degli attaccanti tra Mbappé, Kane e Vlahovic, al momento nessuna offerta ufficiale e De Laurentiis prova a convincerlo al rinnovo. Boga valuta l’addio dall’Atalanta, con il Nizza pronto a mettere sul tavolo 18 milioni, Shomurodov è a Cagliari per le visite mediche.