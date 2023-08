Calciomercato Inter e Milan, colpi last minute: Inzaghi aspetta Pavard, Pioli spera in Taremi

All’Inter filtra ottimismo sulla chiusura per Pavard con il Bayern Monaco. In viale della Liberazione attendono domani la fumata bianca. Intanto, il difensore sta forzando la cessione e oggi pomeriggio non ha giocato la gara contro l’Augsburg. Anche se Thomas Tuchel ha negato che il francese stesse forzando la cessione all'Inter: «Chi vi ha detto che non è soddisfatto con noi? Benji ci ha chiesto di essere ceduto, ma noi lo stimiamo molto. Un conto è volersene andare, ma il momento deve essere adeguato. Ci deve essere un’offerta appropriata e ci deve essere un sostituto che sia all’altezza sportivamente e umanamente. Lui il desiderio di andarsene me lo ha espresso molto tardi e mi ha stupito. Non è vero che sta scioperando», le parole del tecnico tedesco.

Pavard è oltre un anno che chiede alla società di lasciarlo libero. Già a gennaio il club aveva deciso di cederlo all’Inter, ma alla fine si decise di dare la priorità all’aspetto sportivo che a quello economico (il francese, infatti, è a scadenza 30 giugno 2024). Se qualche mese fa Pavard ha capito le esigenze del club, adesso le cose sono cambiate. Il giocatore vuole solo i nerazzurri e Simone Inzaghi non vede l’ora di abbracciarlo. Capitolo Milan: i rossoneri proveranno ad acquistare Taremi. Il Porto chiede 25 milioni di euro, anche se il contratto dell’attaccante scade il 30 giugno 2024. In via Aldo Rossi puntano su questo e una prima offerta sarà di 15 milioni di euro, bonus compresi.