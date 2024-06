Calciomercato, le trattative di oggi: De Zerbi vicino all'OM, Fiorentina su Kean e Retegui. Juve e il rebus Chiesa

In attesa dei grandi colpi di mercato iniziano a delinearsi le panchine per la prossima stagione, con qualche scossone e più di una mossa a sorpresa. Juve e Milan hanno ufficializzato Thiago Motta e Fonseca, ma in giornata la scena se l’è presa De Zerbi che dopo aver salutato il Brighton è ad un passo dall’accordo per un triennale a Marsiglia. Nessun affondo dall’Italia per il tecnico, mentre il club francese non è riuscito a convincere Fonseca e Conceicao. L’altro fulmine a ciel sereno è l’addio di Terzic al Borussia Dortmund dopo la finale di Champions persa con il Real Madrid. «Cari tifosi del Borussia, anche se mi fa immensamente male, vorrei dirvi oggi che ho deciso di lasciare il BVB» il messaggio del tecnico dimissionario che potrebbe essere sostituito in panchina dal vice Nuri Sahin.

In Italia la Juve è molto vicina a Douglas Luiz (all’Aston Villa McKennie, Iling Junior e circa 20 milioni di euro per un’operazione da 60 milioni) mentre Fenucci blinda Calafiori, primo obiettivo per la difesa bianconera. «Al momento abbiamo già comunicato all’agente di Calafiori che non abbiamo intenzione di cederlo», ma Giuntoli non si perde d’animo e prepara un nuovo assalto all’azzurro. Sempre viva la pista Greenwood (ma bisogna abbassare le pretese di 50 milioni del Manchester) così come un possibile ritorno di Alvaro Morata, mentre il futuro di Chiesa con ogni probabilità si deciderà dopo gli Europei, e anche Kean potrebbe lasciare Torino; piace alla Fiorentina che sta provando a convincere Retegui e anche Zaniolo, in prestito dal Galatasaray: sull’ex giallorosso anche gli occhi dell’Atalanta. Il Milan stringe per Zirkzee ma rimane l’impasse delle commissioni giudicate troppo alte, Paolo Zanetti è il nuovo allenatore del Verona.