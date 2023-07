Calciomercato, gli affari di oggi: Cuadrado ufficiale all'Inter, ora Sommer. Il Milan non molla Danjuma e rilancia per Musah. Arthur vicino alla Fiorentina

L’Inter saluta Onana (oggi le visite mediche con il Manchester United che se l’è aggiudicato a 50 milioni più bonus) e accoglie Cuadrado: visite mediche a Milano per il colombiano ancora nel mirino della contestazione dei tifosi nerazzurri. Per lui un anno di contratto a 2,5 milioni di euro. In porta si stringe per Sommer (balla ancora qualche milione tra domanda e offerta), mentre in attacco il primo obiettivo dell’Inter rimane Morata. Sullo spagnolo anche la Roma (è la prima scelta anche di Mourinho) e più sfumata la Juventus, l’Inter offre 15 milioni, l’Atletico ne chiede 20. La volontà dell’attaccante è quella di tornare in Italia.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, anche Okafor come alternativa a Morata. Lazio, pressing per Ricci. Milan, ufficiale Reijnders. L'Inter annuncia Cuadrado

Il Milan ha ufficializzato il nuovo acquisto Tijjani Reijnders a 20 milioni di euro, contratto quinquennale e maglia numero 14.

I rossoneri non mollano Arnaut Danjuma (si tratta sulla formula) e Samuel Chukwueze, troppo alta la richiesta di 35 milioni del Villarreal. C’è un rilancio per Musah, in attesa di capire se sarà quello decisivo per convincere il Valencia davanti piace sempre Taremi. Pioli pare intenzionato a non convocare per la tournée americana Ante Rebic, Divock Origi, Fodé Ballo-Touré e Marko Lazetic.

In casa Juve Tutto fermo sul binario Vlahovic Lukaku fino a questo momento, servono uscite per finanziare i colpi in entrata. Giuntoli alla presentazione è stato piuttosto chiaro: Vlahovic e Chiesa possono uscire a fronte di offerte molto alte, al momento il Psg temporeggia, valuta alternative in attacco ed è alle prese con 3/4 giocatori in esubero da tagliare, oltre al caso Mbappé. Su Kessie c’è anche l’Atletico Madrid, mentre il nuovo collaboratore di Allegri Magnanelli avrebbe proposto Berardi alla Juventus. Filtra ottimismo su Arthur (che potrebbe rinnovare) alla Fiorentina. Becao intanto è pronto a sbarcare in Turchia per diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce.