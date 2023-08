Calciomercato, da Bonucci a Amrabat: tutti i casi da risolvere a due giorni dal gong

Non tutte le operazioni di mercato filano liscio, come insegna il caso Samardzic, e non sempre le esigenze dei club viaggiano di pari passo con le volontà dei giocatori. Il rischio che nessuno vuole correre è ritrovarsi prigionieri o scontenti in casa, con tutta una stagione da giocare, ecco perchè le ultime ore di mercato rischiano di essere delicatissime per gli equilibri di alcune situazioni critiche.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, sogno Sergio Ramos. Milan, Taremi a un passo

Dal più estremo Bonucci - fuori rosa e ai ferri corti con la Juventus - fino ad Amrabat, per il quale la Fiorentina al momento ha rifiutato diverse operazioni in prestito.

Ma non solo, sono molti i giocatori che devono ancora conoscere il loro destino. Quello di Bonucci è sospeso tra Genoa, Lazio e Roma, dopo la rottura insanabile con la Juventus. Il difensore vuole evitare una stagione da fuori rosa e vuole rimettersi in gioco nella speranza di una maglia per l’Europeo 2024. Mentre sembrano rientrati i casi Berardi e Samardzic, Amrabat e la Fiorentina sono alle prese con un braccio di ferro dagli esiti incerti.

Il centrocampista ha puntato i piedi per andare al Manchester United, ma il tempo stringe e Commisso ha rifiutato tutte le soluzioni in prestito mentre si è fatto avanti il Nottingham Forest con una proposta di 20 milioni. L’Inter rischia di ritrovarsi con Sensi in esubero se arrivasse Maxime Lopez, mentre il Milan ha fretta di piazzare Origi e Ballo Tourè. Ancora nessuna offerta ufficiale per il primo, che con l’arrivo di Taremi diventa un lusso che il club rossonero non si puó permettere. Mentre non ci sono passi avanti nella trattativa con Werder Brema per il secondo.