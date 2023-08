Calciomercato, rebus attacco per Inter e Milan: Inzaghi tra Balogun e Taremi, a Pioli serve un vice Giroud

Mancano 10 giorni all’inizio del campionato, il torneo nel quale le big proveranno a dare l’assalto al Napoli, campione d’Italia in carica. Le prime due giornate di A (19/20 agosto; 26/27 agosto) si giocheranno con il calciomercato ancora aperto: Inter e Milan hanno ancora il nodo attaccante da risolvere. Un po’ più complicato il discorso per i nerazzurri, che hanno lavorato per settimane al ritorno di Lukaku, per poi essere traditi dal belga. L’attaccante è caduto sotto il corteggiamento della Juventus e ha complicato i piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Tanto che l’Inter ha virato su Scamacca, perdendo il duello con l’Atalanta.

E adesso in lizza sono rimasti Balogun e Taremi. Per lo statunitense l’Arsenal chiede 40 milioni di euro; per l’iraniano il Porto ne vuole 30. Sulla questione le opinioni sono diverse. Il club preferisce Balogun, mentre Simone Inzaghi vuole uno tra Morata e Taremi. Più defilato Beto. Come quarta punta, in caso di cessione di Correa, ci sono Sanchez e Zapata. Quest’ultimo piace anche alla Roma.

Fronte aperto in attacco anche per il Milan. La punta titolare è Giroud, che il 30 settembre compirà 37 anni. Appena uno in meno rispetto alla somma delle età di Colombo e Bartesaghi (il terzino sinistro promosso a vice Theo Hernandez) che nel Trofeo Silvio Berlusconi sono subentrati nel secondo tempo. Per il reparto offensivo è arrivato Okafor, ma non è un vero attaccante centrale. È possibile che venga confermato Colombo, di ritorno da una buona stagione a Lecce. Nelle scorse settimane era stato corteggiato Taremi, ma un attaccante può essere acquistato se saranno ceduti gli ultimi giocatori: Adli, Messias e De Ketelaere.