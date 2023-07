Calciomercato, l'Al Hilal rilancia per Lukaku mentre il Psg non affonda per Vlahovic. Sommer non convocato dal Bayern. Onana allo United

Kim è del Bayern Monaco: il Napoli perde il difensore centrale, che passa sotto la guida di Tuchel dopo qualche problema burocratico che è stato risolto in fretta. Il colpo è ufficiale. Domani pomeriggio Cuadrado arriverà a Milano e dopo le visite mediche firmerà il contratto annuale che lo legherà all’Inter a 2,5 milioni di euro. Sempre in casa Inter stasera incontro con l’agente di Morata: dai nerazzurri trapela un certo ottimismo per l’affare che si potrebbe chiudere a 15 milioni di euro più bonus.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, spunta Dominguez. Lazio, si insiste per Ricci. Inter, sprint per Sommer. Napoli, obiettivo Lo Celso. Ufficiale Kim al Bayern

La Roma attende, con Scamacca che per Tiago Pinto rimane sullo sfondo: in questo caso il West Ham avrebbe aperto al prestito, quindi l’operazione potrebbe avere un’accelerata importate. Onana invece ha lasciato Appiano Gentile oggi: definito il passaggio al Manchester United. Adesso Sommer (non convocato dal Bayern per l’amichevole di oggi) e Trubin per Marotta. La Juve ha incontrato Arthur per trovare un accordo per il rinnovo per poi passare alla Fiorentina. Il giocatore dovrebbe prendere in mezzo al campo il posto di Amrabat, in uscita dai viola dopo la rottura con Italiano. Nessun affondo per Vlahovic ancora dal Psg (lo ha detto Giuntoli in conferenza stampa) mentre l'Al Hilah ha rilanciato per Lukaku.

McKennie invece, in maniera inaspettata, andrà in tournée con Allegri.

In casa Milan oggi ha firmato Reijnders, e i rossoneri sono sempre più vicini ad Alex Jimenez: arriverà dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto. Alza il pressing sempre lo United per Hojlund dell’Atalanta, anche se c’è da segnalare un interesse del Psg. Il Napoli tratta con il Tottenham per il cartellino di Giovanni Lo Celso, c’è aria di fumata bianca. Il Cagliari piazza il colpo Augello dalla Sampdoria, il percorso inverso lo fa Barreca: entrambe le operazioni hanno i crismi dell’ufficialità. Il Genoa ha ceduto Cassata allo Spezia. Per l’attacco rimane viva la pista Retegui. La carriera di Manolo Portanova riparte dalla Reggiana.