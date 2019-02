Zurigo-Napoli, le pagelle: Malcuit corre dall'inizio alla fine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brecher 5 - Disastroso in occasione del gol di Insigne, si riscatta col passare dei minuti.Untersee 5 - Zielinski lo mette in grande difficoltà.Nef 6 - Vecchia conoscenza del calcio italiano, limita i danni con l'esperienza.Maxso 6 - Difensore vecchio stampo, che bada al sodo.Kharabadze 5,5 - Parte benino, poi sparisce progressivamente dal campo.Bangura 5 - Magnin lo schiera davanti alla difesa, un ruolo in cui tradisce impacci.Domgjoni 5 - Non brilla da cursore di fascia e la sua gara finisce dopo un tempo.H. Kryeziu 5 - Più generoso che lucido, rimedia anche un cartellino giallo.Kololli 6 - È il più temuto tra gli svizzeri, trasforma il rigore con personalità.Winter 5 - Parte a sinistra, poi si sposta a destra, senza riuscire a incidere.Odey 5 - In avvio crea qualche grattacapo, poi diventa facile preda dei difensori azzurri.Marchesano 5,5 - Entra per dare verve al gioco degli elvetici, lo fa a corrente alternata.Ceesay 5,5 - Fa a sportellate con Koulibaly e non è un grande affare per lui.Khelifi n.g. - Una decina di minuti in campo a gara compromessa per i suoi.Meret 6,5 - Ci resta male sul rigore di Kololli, ritrova il sorriso su Khelifi nel finale.Malcuit 6,5 - Ottimo sia in fase di chiusura che in spinta, dal primo all'ultimo minuto.Maksimovic 6 - Gioca una buona gara, appena macchiata dal tocco con la mano che costa il penalty.Koulibaly 6 - Giganteggia in difesa, anche se gli attaccanti avversari sono poca cosa.Ghoulam 6 - Esce prima del termine e a corto di ossigeno, dopo una gara senza acuti.Callejon 7 - Ottima prestazione, nobilitata dal gol che vale il raddoppio.Allan 6 - Fa la voce grossa a centrocampo, Ancelotti gli risparmia l'ultima mezz'ora.Fabian 6 - Dirige il gioco con diligenza, rallentandolo un po' troppo in qualche caso.Zielinski 7 - La terza rete del Napoli ne certifica l'ottima prova da esterno sinistro.Milik 6 - Non trova il gol, ma offre a Insigne il pallone del vantaggio.Insigne 6,5 - Sblocca la partita e ci mette lo zampino anche nella seconda rete.Diawara 6 - Prende il posto di Allan sigillando il centrocampo partenopeo.Ounas 6,5 - Ha praterie a disposizione e va vicinissimo al gol nel recupero.Luperto 6 - Un quarto d'ora per lui con personalità.