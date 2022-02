Il campione di arti marziali a Zouma: «Fai il forte con gli animali, prenditela con me...»

L'ex campione di arti marziali UFC Jan Blachowicz ha mandato un messaggio diretto a Kurt Zouma dopo il video che ritrae il difensore usare violenza contro il proprio gatto. «Se fai così il duro prova a prendertela con me» sintetizzando al massimo un tweet molto più diretto. Il video condiviso dal Sun nei giorni scorsi, girato dal fratello di Zouma, ritrae l'ex Chelsea mentre prende a calci il gatto, schiaffeggiandolo e lanciandogli un paio di scarpe all'interno della sua villa. Il West Ham non ha ancora preso iniziativa disciplinari contro il suo giocatore, intanto però i tifosi hanno già condannato Zouma fischiandolo ogni volta che toccava il pallone nella partita contro il Watford.

If you are so tough mother****er, @KurtZouma, try to kick me.

What a piece of shit. No tolerance for animal cruelty.

— Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) February 8, 2022