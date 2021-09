Zorya-Roma, Mourinho: «Ci voleva una vittoria dopo aver perso contro una squadra che sembrava piccola»

Giovedì 30 Settembre 2021, 21:23

José Mourinho non perde occasione per ribadire la superiorità della Roma in occasione derby perso 3-2: «Qualche giorno fa abbiamo dominato una squadra che sembrava piccola e abbiamo perso, oggi abbiamo vinto», ha detto il portoghese al termine di Zorya-Roma 0-3. I giallorossi si trovano a punteggio pieno nel girone di Conference League: «Abbiamo sei punti, un passo in avanti senza infortuni e stanchezza perché abbiamo fatto riposare gente sia con la panchina sia facendola restare a Roma». Ed è proprio grazie al turnover che Darboe ha avuto la possibilità di esordire in stagione: «Ha dato equilibrio e ha fatto buone scelte. Bene nel passo e nel possesso, ha letto bene i movimenti difensivi, sono molto soddisfatto di lui. L’ho sostituito solo per dare la possibilità a Diawara di giocare qualche minuto». Positiva anche la prestazione di Smalling che, oltre ad aver dato solidità al reparto difensivo, ha segnato la rete del 2-0: «Dal momento in cui è stato recuperato è stato sempre a disposizione e quando è entrato ha fatto sempre bene. Si aspettava di giocare con l’assenza di Mancini e lo ha fatto bene, con una buona comunicazione». Domenica tornerà il campionato e sarà il turno dell’Empoli: «Dopo una sconfitta è sempre importante cercare di vincere, lo abbiamo fatto oggi e dobbiamo farlo anche in Serie A. L’Empoli ha nove punti e sta facendo bene. Arriveremo a Roma questa notte tra le 2 e 3 e rimarremo a Trigoria, i ragazzi si alleneranno domani mattina».