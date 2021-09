Diretta Zorya-Roma 0-1 live: si riparte dal gol di El Shaarawy

Giovedì 30 Settembre 2021, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 19:46

Tanti gli strascichi del derby lasciati in casa Roma, è inutile nasconderlo. Come è inutile nascondere che il derby è una partita che vale per dieci solo nelle emozioni che ti porta e che ti lascia, ma poi bisogna resettare. Ed è quello che Mourinho sta provando a trasferire ai suoi, e una benedetta Conference League arriva anche a sbollentare gli spiriti offrendo il campo ai giallorossi, che questa sera alle 18.45 giocheranno contro gli ucraini dello Zorya Lugansk, che all'esordio nella neonata terza competizione continentale hanno perso per 3 a 1 contro i norvegesi del Bodø/Glimt. La partita si disputerà alla Slavutych Arena di Zaporižžja, e sarà diretta dal fischietto portoghese Luis Godinho. Ecco le formazioni ufficiali.

2° TEMPO

46' - Si riparte dal gol di El Shaarawy a Zaporižžja

1° TEMPO

45' - Duplice fischio di Luis Godinho, che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 1 per la Roma.

42' - Ci prova ancora El Shaarawy, che rientra sul destro scendendo dalla fascia sinistra e mette un tiro a giro verso la porta difesa da Matsapura. Il pallone finisce alto sopra l'incrocio dei pali.

29' - Matsapura salva su Shomurodov, che lanciato a tu per tu col portiere non riesce ad angolare.

22' - Ancora El Shaarawy il più pericoloso tra i giallorossi: il suo tiro a giro dal limite è messo in calcio d'angolo da Matsapura.

17' - Gromov spaventa Rui Patricio con un tiro di sinistro, ma il portiere portoghese para sicuro.

9' - Roma in vantaggio con El Shaarawy, che viene lanciato 1 vs 1 contro il portiere da Darboe. L'italo-egiziano è freddo nel saltare il numero uno avversario e a depositare in porta.

1' - Fischio d'inizio di Luis Godinho.

Zorya-Roma, le formazioni ufficiali

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabayev, Gromov, Sayyadmanesh. All. Viktor Skrypnyk

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Cristante, Darboe; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All. Josè Mourinho

Dove vederla in tv e streaming

Zorya-Roma sarà trasmessa sia sui canali di Dazn, sia su quelli di Sky Sport. In particolare, per vederla sui canali del colosso britannico, è necessario o collegarsi al sito ufficiale da computer, o scaricare l'app ufficiale sia da device mobili come smartphone e tablet, sia da smart tv. Su Sky invece sarà visibile ai canali Sky Sport 253 e Sky Sport Action (206).