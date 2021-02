Roma, non basta più essere forti solo con le più deboli: zona Champions a rischio

I conti si faranno sul traguardo e quindi domenica 23 maggio. Fonseca, dopo il ko all'Allianz Stadium, dovrà però muoversi in anticipo. Decisivi saranno gli scontri diretti e la Roma è messsa davvero male. Con il Napoli, la Lazio e l'Atalanta. Adesso, e definitivamente (si è giocata anche la gara di ritorno), con la Juve che, con il 6° successo di fila (comprese le coppe), è tornata in quota, salendo al 3° posto: 2-0 contro i giallorssi, la rete di Ronaldo e autogol di Ibanez.

APPROFONDIMENTI SPORT Juventus-Roma 2-0: il videocommento di Ugo Trani

Pagelle Juve-Roma, Chiellini domina, Mayoral sparisce

NUOVA FRENATA

Pirlo ha insomma effettuato il sorpasso, facendo scendere dal podio Fonseca proprio nel pomeriggio in cui ha deciso di copiare il collega. Ripartendo proprio come fa la Roma, capace di avere la supremazia del possesso palla senza però concludere mai in porta. soprattutto nel 1° tempo. Mayoral si è perso davanti a Bonucci e Chiellini, Mkhitaryan lo ha imitato. Senza Dzeko, entrato nella ripresa, i giallorossi non sono stati pericolosi contro la miglior difesa del torneo. Così per il 5 match su 21 non hanno segnato, arrendendosi più per la mancanza di finalizzazioni che di idee. E contemporaneamente hanno confermato il loro limite: già 20 gol subiti su 35 contro le formazioni più attrezzate. La difesa, con o senza Smalling, rimane vulnerabile.

TREND NEGATIVO

La Roma continua a essere debole contro le forti. Ma adesso non è più sufficiente fare l'en plein con le altre. Nella gestione Fonseca, appena 3 successi in 20 scontri diretti. raccolto misero per chi vuole recitare da grande. Ora la zona Champions è in pericolo. Serve la svolta che poi sarebbe il salto di qualità. Magari con Pellegrini, squalificato in questo turno, Dzeko, appena perdonato, e Pedro, ancora convalescente, è possibile giocare almeno alla pari con le migliori. Ma cambiando comportamento. Quando si alza l'asticella serve maggiore concentrazione. In difesa come in attacco.

Ultimo aggiornamento: 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA