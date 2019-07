«Sono sicuro che troverà le risorse per fare bene in questa sua avventura, che sarà una bella sfida per lui». Gianfranco Zola si esprime così sull'arrivo di Maurizio Sarri, di cui è stato vice allenatore al Chelsea, sulla panchina della Juventus. «Dico che ha una lettura del gioco non semplice ma stiamo parlando di uno tra i migliori allenatori in circolazione», aggiunge Zola ai microfoni di Sky Sport.





