Zlatan Ibrahimovic è anche al cinema. Arriva il film che racconta la sua vita

Lunedì 28 Giugno 2021, 19:31

Arriva il tanto meritato tributo cinematografico ad uno dei calciatori più segnanti degli ultimi vent'anni, Zlatan Ibrahimovic, che dopo esser passato per la zona di Hollywood nelle solite vesti di calciatore, ora ci sbarca anche da "attore" nel film che riprenderà la sua autobiografia del 2011, "Io, Ibrah", scritta con il contributo fondamentale del giornalista svedese David Lagercrantz. Il calciatore del Milan ha postato subito il trailer sul suo profilo ufficiale Instagram, che ha agitato subito la sua foltissima fanbase.

La storia di un Dio

La storia del calciatore, che per molti anni ha conteso l'egemonia di miglior giocatore del mondo al tandem Messi-Ronaldo, sarà raccontata nei dettagli, descrivendo l'ambiente in cui è nato e cresciuto Zlatan con la grandissima passione per il calcio che ha reso la sia vita grande. L'ennesimo capitolo extracalcistico di una delle più complete carriere sportive dello sport moderno, che ha portato il suo protagonista addirittura ad auto-soprannominarsi "Dio".