Premio Fair Play Menarini con Zico e Paolo Rossi. Kaladze assente: non può lasciare la Georgia

Tutto è pronto a Castiglin Fiorentino (Arezzo) per la, riconoscimento a personaggi, istituzioni e grandi campioni di oggi e del passato. Il vincitore è l'ex milanista, ma a causa delle manifestazioni che si stanno susseguendo in questi giorni in Georgia, ed in particolar modo nella capitale Tbilisi di cui è attualmente sindaco, l'ex terzino non potrà lasciare il paese e quindi non potrà essere presente. L’edizione 2019 scatta domani pomeriggio, martedì 2 luglio, con il il taglio del nastro e una manifestazione dedicata alle giovani generazioni e alle associazioni sportive di Arezzo e della Valdichiana. Alle ore 17.30 i Giardini pubblici di Castiglion Fiorentino diventeranno una palestra con tutti i crismi che ospiterà i giovani atleti del territorio e i loro staff tecnici, pronti a cimentarsi nelle proprie discipline di riferimento: dal variegato universo delle arti marziali al mondo della ginnastica, del fitness e della danza; dai classici sport di squadra come basket, calcio, rugby e pallavolo alla podistica, passando per il tennis, l’equitazione e il tiro con l’arco. «Con questo evento prende ufficialmente il via la tre giorni del Premio Fair Play-Menarini – spiega il presidente ed organizzatore- Per noi, il significato di sport è "vita sana e mente sana" ed è questo il messaggio che cerchiamo di trasmettere attraverso questa iniziativa che coinvolge il tessuto sportivo della nostra vallata».Alle ore 21 sarà invece la volta deche, quest’anno, si svolgerà a Montevarchi nella cornice estiva di Piazza Varchi. Condotto dal giornalista Lorenzo Dallari, il talk show vedrà protagonisti alcuni dei premiati di questa XXIII edizione, pronti a raccontare le proprie storie e a rispondere alle domande del pubblico. Confermata a tal proposito la presenza della runner etiope, della campionessa rumenae dell’ex cestista bulgaro. Presente anche l’ex calciatore brasilianoche, insieme a, ospite speciale della serata, daranno vita ad un amarcord incentrato sul Mondiale dell’82. «Sono orgogliosa dell’arrivo di tante leggende dello sport nel territorio aretino - ha dichiarato, sindaco die presidente della Provincia di Arezzo. - E’ un’opportunità da cogliere al volo che ci permetterà di conoscere grandi campioni non solo attraverso i loro successi sul campo, ma anche dal punto di vista umano e valoriale».Mercoledì sarà dedicata al seminario formativo “Il fair play elettorale all’interno delle associazioni sportive”, curato dal Comune di Castiglion Fiorentino (ore 10.30 Sistema Museale), mentre alle 19.30 il suggestivo Piazzale Michelangelo di Firenze diventerà teatro della Cena di Gala offerta dal Title Sponsor Menarini, alla quale prenderanno parte premiati, testimonial, autorità e stampa.Giovedì, dalle 10 il Valdichiana Outlet Village diventerà il Fair Play Sport Village ed aprirà le porte a tutti i protagonisti e gli ospiti del premio, mentre la sera alle ore 20.30 i riflettori si accenderanno sullo splendido scenario del loggiato di Giorgio Vasari in Piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino per la cerimonia di premiazione che, condotta da Lorenzo Dallari e dell’ex campionessa di pallavolo Rachele Sangiuliano, sarà trasmessa in, sul canale 60 e 153 del digitale terrestre e sulla piattaforma Sky canale 225.Questo l'elenco dei premiati:- Kakhaber Kaladze - Fair Play- Arthur Antunes Coimbra (Zico) - Una vita per lo sport- Svetlana Khorkina e Gianni De Magistris - Personaggi mito- Gabriela Szabo e Daniele Bennati - Fair Play modello di vita- Derartu Tulu e Antonello Riva - Carriera nel Fair Play- Ivan Zazzaroni - Narrare le emozioni- Franco Causio e Georgi Glushkov - Sport e Vita- Comitato Olimpico Sammarinese - I valori sociali dello sport- Dorothea Wierer - Promozione dello sport- Mauro Balata - Fair Play e solidarietà- Federica Brignone - Modello per i giovani- Kiara Fontanesi - Fair Play e ambiente- Enrico Castellacci – Fair Play e salute- Andrea Giani - Premio speciale Sustenium Energia e cuore- Manuel Bortuzzo - Lo sport oltre lo sport- Caterina Ceccarelli - Premio Speciale Fiamme Gialle "Studio e sport"