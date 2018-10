Zenga, il Venezia per ripartire: «Sono nella città più conosciuta al mondo».

«Sono al Venezia perché sono contento di questa opportunità che è nata da un grande feeling con il presidente Joe Tacopina, ma anche perché questa è una società storica nella città più conosciuta al mondo». Lo ha detto Walter Zenga, giunto in laguna per guidare il Venezia al posto dell'esonerato Stefano Vecchi. «Appena mi hanno chiamato - ha sottolineato - sono partito da Dubai dove vivo e ho lasciato lì la famiglia, non ci torno perché c'è da lavorare subito e non vedere gli affetti è un prezzo che per la squadra sono pronto a pagare». Per Zenga ora è l'anno zero. «Non parlo di ciò che è stato - ha sottolineato - e quindi non ho nulla da dire del lavoro del mio amico Vecchi, a lui va solo il mio massimo rispetto. Del resto mi fido solo di quello che vedo». «Questa società - ha rilevato - guardava alla serie A e alla costruzione del nuovo stadio, sono degli obiettivi naturali ma quello a cui devo guardare io è che non si pensi di vincere con facilità: così si sbaglia l'approccio». «Voglio che il Venezia ritrovi il feeling con i suoi tifosi - ha concluso Zenga - e che lo stadio, come nelle ultime stagioni, torni ad essere pieno». Una curiosità: i negozi ufficiali del Venezia hanno già cominciato a vendere la maglia del portiere della squadra arancioneroverde personalizzata con il numero 1 e il nome di Zenga, il cui mito da portiere resiste al tempo, e anche al fatto che adesso fa l'allenatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA