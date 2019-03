Venezia via Zenga, ecco Serse Cosmi

Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Venezia. Lo comunica il club lagunare, confermando la decisione della società di Joe Tacopina - circolata nelle ultime ore - di sollevare dall'incarico Walter Zenga, che il Venezia ringrazia «per l'attività fin qui svolta, per l'impegno, la serietà e la correttezza professionale».



Una svolta maturata dopo la sconfitta per 1-0 patita sul campo del Verona, domenica scorsa, che ha fatto finire la squadra in zona play out. L'allenamento odierno al Centro Taliercio sarà condotto da Andrea Turato. Cosmi verrà presentato domani in una conferenza stampa all'Hotel Novotel a Mestre, e nel pomeriggio di mercoledì dirigerà il suo primo allenamento in arancioneroverde.



