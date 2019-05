© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale l’attesa per la finale di Coppa Lazio di Prima categoria che si giocherà domenica a Frascati. A sfidarsi saranno lo Zena Montecelio, che ha concluso al terzo posto il girone E, e la W3 Roma Team, seconda nel gruppo D. «Probabilmente per noi conta di più perché loro dovrebbero salire in ogni caso in Promozione tramite il ripescaggio per il secondo posto in campionato – dice Diego Cacchioni, capitano della squadra di Montecelio – Ma è una partita secca e può accadere di tutto: saranno determinanti gli episodi, ma anche il carattere e la voglia di vincere».Per il centrocampista classe 1985 c’è pure un aneddoto particolare. «Ho giocato un’altra finale di Coppa in carriera, quella di Prima categoria con la maglia del Vicovaro vinta proprio all’Otto Settembre di Frascati e assieme a me c’era anche l’attuale compagno di squadra De Propris. Sarà un’emozione particolare giocarsi un altro titolo nello stesso impianto». Quel giorno Vicovaro si spostò letteralmente all’Otto Settembre, invadendo la cittadina castellana. «Quest’anno non avremo quella cornice di pubblico a seguirci perché lo Zena Montecelio non è seguito da un tifo organizzato – dice Cacchioni – Ma sono convinto che ci saranno tanti amici a tifare per noi».Cacchioni prova ad anticipare la sfida con la W3 Roma Team. «Hanno segnato 100 gol in campionato e inevitabilmente sono una squadra a trazione anteriore, dinamica e ben organizzata. Credo, però, che le percentuali di vittoria siano inizialmente 50 e 50. Bisognerà usare la testa e non andare all’arrembaggio in maniera scriteriata». La squadra di mister Cannone, da neopromossa, è stata autrice di una bellissima stagione. «Ma non stringere nulla alla fine ci dispiacerebbe molto. Visto il terzo posto in campionato, faremo di tutto per alzare la Coppa».