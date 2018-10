Roma, Zeman su Schick: «Di Francesco non sa cosa farci. Non è il club adatto a lui»

Ultimo aggiornamento: 10:33

Chissà cosa avrebbe fatto Zdenek Zeman se Schick fosse arrivato nel 2012 quando il boemo allenava la Roma. All’epoca Dzeko era ancora al Manchester City e, forse, il problema del doppio centravanti non si sarebbe creato, oggi invece Di Francesco ha il difficile compito di far coesistere entrambi. Da una parte c’è Edin che rappresenta una certezza in termini di gol e prestazioni, dall’altra c'è Patrik un giovane pagato una fortuna che fa fatica a segnare e convincere: «Non credo che la Roma sia la squadra adatta a Schick, non so cosa ci faccia Di Francesco. Lui gioca con tre attaccanti, ma visto che la punta centrale è Dzeko, Schick non ha spazio e non ha trovato la sua posizione in campo», ha detto Zeman sport.cz. Una considerazione corretta avvalorata dai fatti: in 25 presenze l’ex Sampdoria ha segnato appena 3 gol. Un bottino scarso per un attaccante 40 milioni di euro e che è stato acquistato per raccogliere l’eredità del bosniaco: «Mi sembra che Di Francesco non lo volesse, quasi che non sappia cosa farci. Per questo non credo che la Roma per Patrik sia un buon club, me lo ricordo quando giocava nella Sampdoria ed era un buon giocatore, giocando da centravanti».