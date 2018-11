Zeman rivela: «Il mio cuore è della Lazio»

Zednek Zeman, l'ex allenatore di Roma e Lazio, si è raccontato in un'intervista a Denik Sport: "Mi hanno chiamato dalla Roma quando ero a Praga. Quando sono arrivato all'aeroporto, ho incontrato alcuni tifosi della Lazio che mi hanno detto che avevo ragione e che potevo andare alla Roma. Normalmente non succede perché c'è un'enorme rivalità. Quando ho perso contro la Lazio nel mio primo derby, i tifosi della Roma mi hanno detto che ero un laziale. Ho amici sia alla Lazio che alla Roma, non posso dividermi in due. Posso dire che ho pianto quando stavo per lasciare la Lazio i tifosi stavano mettendo insieme una petizione per non farmi andare via. Ero molto più giovane, quindi è stato molto difficile per me. Non è stato così invece quando ho lasciato la Roma, avevo capito che il presidente voleva cambiarmi per Fabio Capello". © RIPRODUZIONE RISERVATA