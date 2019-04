© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Trastevere. A farne le spese la Flaminia Civita Castellana superata in casa per 2-1. Renzi con un rasoterra e Lorusso su rigore i realizzatori per la squadra ospite, Buono per quella di casa. Il Trastevere con questo successo ha blindato il terzo posto nel girone G di serie D, salendo a quota 74 punti in classifica in attesa dell’ultima giornata in casa contro il Sassari Calcio Latte Dolce per poi giocare la prima gara dei play-off in casa al Trastevere Stadium sempre con i sardi.Soddisfatto a fine gara il tecnico del Trastevere Fabrizio Perrotti: «Vittoria importante che ci regala il terzo posto matematico. Ci tenevamo a chiudere al meglio questo campionato e lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Sono contento della prova e cercheremo di fare i play-off al meglio, abbiamo un po’ di rammarico per qualche risultato ottenuto nel corso della stagione ma la terza posizione è comunque un piazzamento importante».In tribuna al Madami era presente lo staff al completo guidato dal presidente Pier Luigi Betturri, il vice Bruno D'Alessio, i consiglieri Alessandra Ruggieri ed Enrico Santini. «Ampiamente soddisfatto del terzo posto - ha detto Betturri - poichè è stato raggiunto in anticipato. Sabato, possiamo utilizzare i nostri giovani classe 2000 come Sannipoli, Barbarossa e Chinappi nei play off contro l'Atletico». Quest'ultima gara è valida per la corsa scudetto dei juniores nazionali. Il Trastevere ha superato il Flaminia anche quì per 2-0.