Sospiro di sollievo. È quello tirato ieri da Zaniolo nel momento in cui ha conosciuto l’esito del tampone al quale si è sottoposto per verificare le proprie condizioni di ritorno dalle vacanze trascorse in Sardegna. Negativo: un termine che per una volta ha un’accezione esclusivamente positiva. La paura è finalmente alle spalle. Nicolò era infatti molto preoccupato. L’impennata di contagi nel Lazio (ieri altri 215 casi), con il 45% dei nuovi positivi riscontrati tra coloro che rientravano dall’isola, non poteva farlo dormire sonni tranquilli. Anche perché il calciatore era entrato in contatto con diversi compagni e ‘colleghi’ che sono poi risultati positivi agli esami. Da Mirante a Tonali (non positivo ma comunque in isolamento), passando per i due ragazzi della Primavera di Alberto De Rossi, senza dimenticare almeno due, dei tre contagiati del Cagliari, il timore di aver contratto il Covid-19 lo ha accompagnato nelle ultime 72 ore. Sbarcato dalla Sardegna giovedì, Zaniolo non è tornato subito a Roma . Si è fermato a La Spezia dove - oltre a godersi i festeggiamenti della città per la promozione della squadra di Italiano in serie A - ha festeggiato in famiglia il compleanno della mamma. Ieri mattina è poi partito dalla città ligure, arrivando nella Capitale poco prima dell’ora di pranzo. Si è subito sottoposto agli esami e adesso può finalmente guardare avanti. E con lui, la famiglia.IL RIENTROA confermare gli esiti dei controlli svolti privatamente, ci ha pensato la mamma del calciatore (che ha effettuato gli esami insieme alla fidanzata di Nicolò, alla sorella e altri amici) attraverso una storia sul proprio account Instagram, aggiungendo un invito certamente condivisibile, soprattutto in questi giorni: «Siate tutti responsabili per voi e per gli altri. Se siete rientrati dalle vacanze eseguite il tampone, non si sa mai». Zaniolo potrà così presentarsi in ritiro a Trigoria (32 gli elementi convocati, compresi i calciatori rientrati dai prestiti che si stanno già allenando da qualche giorno con il preparatore Franceschi) e poi rispondere alla chiamata a fine mese da parte del ct Mancini, che lo proietterà subito nel calcio che conta. L’Italia debutterà infatti nella Nations League il 4 settembre contro la Bosnia di Dzeko e poi, tre giorni dopo, ci sarà il duello cruciale con l’Olanda.ANCORA UNOPrima dell’azzurro, giovedì Nicolò dovrà comunque sottoporsi, come faranno anche i suoi compagni di squadra, nuovamente al tampone, secondo il protocollo previsto per la serie A. Quello che sta per iniziare sarà un ritiro anomalo, soprattutto per Fonseca. E non solo per la rosa extralarge e il dover lavorare nelle prime settimane con un gran numero di calciatori che non rientrano nei suoi piani (vista la partenza dei ‘nazionali’). La nuova ondata di Covid-19 ha limitato anche l’organizzazione delle classiche amichevoli pre-stagione. Per evitare rischi di contagio, a parte quella già annunciata con il Benevento di Pippo Inzaghi a Trigoria (5 settembre), per ora non sono state fissate altre partite.