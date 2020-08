© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ondata di nuovi positivi al Covid in serie A ha già toccato Trigoria. Due ragazzi della Primavera più Mirante (ora in quarantena), aspettando che i numerosi calciatori che hanno trascorso le vacanze in Sardegna si sottopongano al tampone. Ieri l’esame è stato svolto da un paio di ragazzi della squadra di Alberto De Rossi più Pellegrini (che ha trascorso le vacanze a Villa Simius, nel sud dell’isola). Non da Zaniolo (maggiormente a rischio rispetto a Lorenzo, come Jesus e Ibanez, avendo soggiornato in Costa Smeralda, centro del nuovo focolaio). Nicolò è a La Spezia per il compleanno della mamma. Tornerà nella Capitale domani e immediatamente si sottoporrà al controllo. Pedro, a contatto con Mirante e a cena insieme al portiere e al suo agente nella serata di martedì, lo ha effettuato invece mercoledì. La Roma - che per policy e motivi legati alla privacy d’ora in poi ha deciso che lascerà al diretto interessato confermare o meno l’esito delle analisi alle quali si +sottoporrà - ieri sera appariva comunque serena non avendo ricevuto segnali allarmanti di nuovi casi di positivi. Nessun problema per Capitan Dzeko che nei giorni scorsi - di ritorno dalla Croazia - aveva anticipato gli esami di rito all’aeroporto di Fiumicino, attrezzato per la procedura sanitaria come del resto prevede l’ordinanza del Ministero della Salute, che dal 13 agosto ha previsto tamponi obbligatori per i voli provenienti da Grecia, Malta, Spagna e appunto Croazia. A meno di una settimana dalla ripresa a Trigoria (giovedì si torna al lavoro), Fonseca attende con inevitabile apprensione i responsi dei tamponi.CONTO ALLA ROVESCIAIniziare con una rosa extralarge di 32 elementi non lo agevolerà certamente nella preparazione della nuova stagione. Ancor meno se dovesse essere costretto a limitare gli allenamenti, perché condizionato da alcuni calciatori con i sintomi del Covid. La trafila alla quale dovrà sottoporsi Mirante è da monito: dovrà infatti restare in quarantena per due settimane e non potrà partecipare alla prima parte del raduno. Poi dovrà eseguire nel giro di 48 ore due tamponi. Se entrambi saranno negativi potrà uscire nuovamente da casa e aggregarsi ai compagni. Al netto della disavventura del portiere e dei ragazzi della Primavera, Trigoria ancora una volta si sta dimostrando all’avanguardia nell’affrontare l’emergenza Covid. Dopo aver sospeso l’attività agonistica della squadra di Alberto De Rossi nei giorni scorsi, è stata immediatamente disposta la sanificazione del centro sportivo Fulvio Bernardini. A conferma di un pronto ritorno alla normalità, il fatto che i calciatori rientrati dai rispettivi prestiti (Olsen, Florenzi, Karsdorp, Coric, Antonucci, Coly e Sdaigui), ieri si sono regolarmente allenati. Internamente il protocollo deciso dal club per il personale (limitato) al lavoro, è rimasto invece più o meno uguale rispetto al periodo del lockdown, con l’utilizzo obbligatorio di mascherine protettive.