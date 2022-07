Roma, via al ritiro in Portogallo: Zaniolo non si allena ma parte con la squadra, escluso Kluivert

Comincia il ritiro in Portogallo della Roma. La squadra è partita nel primo pomeriggio dall’aeroporto di Fiumicino con un volo diretto a Faro, poi lo spostamento ad Albufeira che dista circa 40 chilometri. Sarà lì che gli uomini di Mourinho resteranno per 12 giorni e dove si disputeranno alcune delle quattro amichevoli. Il primo appuntamento sarà il 13 luglio contro il Sunderland all'Estadio Municipal de Albufeira, impianto in cui i giallorossi si alleneranno per tutta la durata del ritiro. Il secondo il 16 contro il Portimonense, club di prima divisione portoghese. La terza amichevole sarà a Faro il 19 luglio all'Estadio Algarve con lo Sporting Clube de Portugal. L’ultima il 23 contro il Nizza di nuovo all'Estadio Municipal de Albufeira.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Video TRIGORIA Mourinho deluso dal mercato bloccato TRIGORIA Roma-Dybala, si può SPORT Foto

Il convocati per il ritiro

Tra i presenti Nicolò Zaniolo, anche se in orbita Juventus e che stamattina non si è allenato con il resto del gruppo per un sospetto problema muscolare. Escluso Justin Kluivert prossimo alla cessione, oltre a Diawara e Villar messi fuori rosa in attesa di una nuova sistemazione. Tra i giovani aggregati il portiere Boer, il difensore Tripi, Il centrocampisti Faticanti e Ivkovic e gli attaccanti Volpato, Persson. Ecco la lista completa

Portieri: Rui Patricio, Svilar, Boer.

Difensori: Smalling, Kumbulla, Ibanez, Mancini, Karsdorp, Celik, Vina, Spinazzola, Calafiori, Tripi.

Centrocampisti: Pellegrini, Matic, Cristante, Bove, Veretout, Darboe, Faticanti, Ivkovic.

Attaccanti: Abraham, Zaniolo, Shomurodov, Carles Perez, El Shaarawy, Felix, Volpato, Persson