Zaniolo in vendita, la Roma apre alla cessione e fissa il prezzo: ecco dove potrebbe andare. Lui su Instagram: «Tutto ha una soluzione»

I malumori di Nicolò Zaniolo sono ormai certificati. Da tempo. Il suo rapporto con la Roma si è rotto quando il club ha scelto di non rinnovargli il contratto a giugno dopo il gol decisivo che valso la Conference League. Da lì in poi le strade si sono divise. A mettere benzina sul fuoco le prestazioni poco convincenti, un rapporto con Mourinho mai sbocciato e ultimamente i fischi all’Olimpico al momento della sostituzione in Roma-Genoa. Un quadro che racconta di una storia in profonda crisi e che si sta avvicinando alla fine. La sessione di mercato invernale potrebbe essere un’opportunità per venderlo al miglior offerente, ma i tempi stretti, le difficoltà a trovare un sostituto e l’ostracismo del tecnico fanno pensare che tutto dovrebbe essere rimandato all’estate.

Zaniolo in vendita, i club interessati

Di club interessati ce ne sono molti, da quelli di Premier come Arsenal, Newcastle, West Ham e Tottenham, in Germania c’è il Borussia Dortmund e in Spagna l’Atletico Madrid. Solo idee o qualche manifestazione di interesse che al momento non hanno portato a nessuna offerta ufficiale. Il prezzo del cartellino è di 35/40 milioni e la Roma deve sbrigarsi a cederlo per non vedere evaporare soldi per via del contratto in scadenza a giugno 2024.

La storia Instagram sul futuro

Sibillina la storia che Nicolò ha pubblicato su Instagram. Si tratta di un’intervista di Cristiano Ronaldo: «Tutto ha una soluzione, tranne la morte. Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male…». Parole che Zaniolo ha fatto sue in un momento delicato. C’è poi il capitolo Mourinho, un allenatore che ultimamente lo ha difeso e fatto sempre giocare. Che accusa la società di aver condotto un “mercatino” in estate e che non digerirebbe una cessione di un pezzo pregiato (e titolare) della rosa a metà stagione.

Il ritorno a casa

Domenica la Roma volerà a La Spezia e affronterà la squadra della sua città natale, una partita che vorrà giocare come ha fatto lo scorso anno conquistando il rigore decisivo a seguito di una scarpata in faccia. Un fallo subito che gli ha portato critiche e minacce sui social, anche alla famiglia costretta a denunciare gli accaduti dopo alcune scritte nei bagni della scuola della sorella Benedetta. Momenti di tensione che vorrebbe mettersi alle spalle cambiando aria appena possibile.