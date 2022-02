Roma, il caso Zaniolo infiamma radio e social: «Nicolò non si tocca», «Siamo nell’era Pallotta 2.0»

È bastata una frase pronunciata da Tiago Pinto per destabilizzare la tifoseria della Roma: «Nessuno può garantire che Zaniolo possa restare». Le parole del dirigente hanno generato una valanga di commenti e ipotesi che hanno riempito le pagine social e le radio locali: partirà in estate? È un gioco delle parti per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024? L’obiettivo è venderlo per rinforzare la squadra in un secondo momento? In molti hanno notato che la risposta data da Pinto ha un tenore diverso rispetto a quella pronunciata su Pellegrini qualche mese fa (settembre 2020), quando ancora Lorenzo non aveva firmato il rinnovo di contratto: «Noi vogliamo rimanga, lui vuole restare. La trattativa è complessa e necessita di tempo. Non ci sono problemi». Un’altra constatazione, invece, riguarda il progetto sportivo dei Friedkin: «Non c’è discontinuità con quello di Pallotta», sottolineano Centro Suono Sport. Il timore, in questo caso, è che la Roma targata Friedkin possa ripercorrere gli stessi passi della vecchia gestione, in cui i giocatori più forti venivano sacrificati in nome del bilancio. «Pinto ha solamente sottolineato che è il calcio a non poter garantire che Zaniolo resti a Roma», si ascolta sulle frequenze di Teleradiostero.

Più acceso il dibattito su Radio Radio: «Ma cosa avrebbe dovuto dire?», la risposta è immediata: «Che la Roma avrebbe fatto di tutto per trattenerlo». Su Rete Sport, invece, provano a ridimensionare la dichiarazione: «Pinto non ha detto niente di sconvolgente e clamoroso. Giù le mani da Zaniolo». Alle radio, come detto, si aggiungono i social: «Oramai siamo stufi, non avete comprato o preso in prestito nessuno dei nomi che si erano fatti all’inizio della prima campagna acquisti e ora mettiamo in dubbio la permanenza di Zaniolo», «Non c’è nulla da fare, con l’era degli americani non andremo da nessuna parte. Siamo destinati a soccombere in ambito sportivo perché hanno altre mire e interessi», «I Friedkin da quando sono arrivati non hanno mai venduto nessuno dei big, i soldi li stanno mettendo di tasca loro da più di due anni», «È stata la risposta più giusta e onesta. È la realtà. Purtroppo, le bandiere non esistono più e vince sempre il dio denaro. Tutti importanti nessuno indispensabile». Ai commenti dei romanisti, si sono aggiunti quelli dei tifosi della Juventus, squadra che già da un paio d’anni sarebbe sulle tracce di Nicolò: «È il più forte degli ultimi dieci anni, speriamo venga a Torino così potrà vincere qualcosa».