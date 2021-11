Nazionale, Zaniolo e Pellegrini tornano a casa: via da ritiro Coverciano per infortunio

Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini lasceranno Coverciano dove sono in ritiro con la Nazionale per infortunio e rientreranno a Roma. Entrambi dopo la partita contro il Venezia hanno riportato un’infiammazione al ginocchio e, nel caso di Zaniolo, anche un sovraccarico al polpaccio. Due infortuni che i due i calciatori si portavano dietro da almeno una settimana, ma che la partita di ieri ha acuito. In queste ore il medico degli azzurri ha valutato le loro condizioni ravvisando l’impossibilità di farli allenare con il gruppo e disputare le partite contro Svizzera e Irlanda del Nord. Quanto prima rientreranno a Trigoria per sottoporsi alle rispettive terapie.

Al Fulvio Bernardini, intanto, si sono allenati Calafiori, Smalling, Spinazzola e Vina, anche loro alle prese con i rispettivi infortuni: il terzino azzurro oltre a non partecipare alla trasferta di Venezia, ha rinunciato alla convocazione con l’Under 21 per un risentimento muscolare.