Zaniolo e Pellegrini, lungo colloquio a fine allenamento durante il ritiro della Roma

Intensità e qualità. Le due parole d'ordine che hanno caratterizzato la seduta mattutina della Roma ad Albufeira. Nello stadio che ha visto ieri i giallorossi vincere 2-0 contro il la prima amichevole lusitana contro il Sunderland, la squadra di Mourinho si è allenata alle ore 10,30 locali. Fortunatamente il forte vento dell'Algarve ha permesso ai calciatori di non sentire troppo il caldo estivo. Lavoro con la palla, di forza e atletico, coordinato dal preparatore atletico Rapetti e tattico, sotto lo sguardo vigile di Mou al termine del quale è andata poi in scena la consueta partitella. Il tecnico ha diviso la squadra in due gruppi, gialli e rossi. Alla fine hanno vinto gli ultimi 5-4 con tripletta di Zaniolo. Proprio Nicolò, al termine dell'allenamento, si è soffermato mezz'ora a parlare con Pellegrini. Colloquio fitto tra i due, nel quale inevitabilmente si sarà affrontato anche il momento delicato che sta vivendo il 23enne, al centro di voci di mercato che lo vogliono sul piede di partenza, destinazione Juventus. Curiosità: ad assistere alla seduta di questa mattina c'era anche Nuno Morais, ex calciatore di Mourinho nel Chelsea del 2004, che sta prendendo il patentino di allenatore.