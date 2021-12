Venerdì 3 Dicembre 2021, 00:00

José Mourinho ha esagerato, forse. O magari un pizzico di verità, nelle sue parole, c’è: Nicolò Zaniolo si sente frustrato, ha bisogno di essere protetto e, a quanto pare e secondo lo Special, gli arbitri non lo fanno. E quindi lo ha fatto lui. Lo puniscono alla prima protesta e anche davanti a scorrettezze evidenti (come sul fallo evidente ricevuto da Svanberg, quando a Nicolò salta addirittura lo scarpino) sorvolano. Ma andare all’estero non migliorerebbe la situazione, visto che spesso in Premier, o in Spagna si tende a far giocare tanto e a fischiare poco: il metro arbitrale è in linea con il nostro. Zaniolo ha ascoltato il suo allenatore, ha apprezzato il senso dello sfogo: protettivo, senza secondi fini, come ad esempio preparare la strada per una cessione.

PRECEDENTI

Ma ora tutto dovrà cambiare, anche attraverso il suo atteggiamento (oltre a quello degli arbitri che non dovranno essere condizionati in positivo né in negativo nei suoi confronti), limando qualche difetto di gioventù, che aveva colpito anche il giovane Totti più di vent’anni fa. Nicolò è un talento (svenduto dall’Inter - che domani vivrà da avversario - e valorizzato dalla Roma), che in questo momento vive nell’esuberanza del rientro dopo l’agonia del doppio infortunio, ci sta che se la prenda facilmente e che non si senta protetto in campo. Zaniolo dall’arbitro Pairetto aveva rimediato la sua unica espulsione di questa stagione: contro la Fiorentina, prima giornata di campionato, e poi ha ritrovato l’arbitro di Nichelino a Bologna. In mezzo, i gialli rimediati contro l’Empoli (arbitro Ayroldi, motivo: comportamento non regolamentare), con il Cagliari (Pezzuto, per un fallo commesso), con il Milan (Maresca, per protesta, la prima, dopo appena sette minuti). Dici: gli arbitri ce l’hanno con lui. Non ci sono prove, ma fose qualche episodio che in passato ha indispettito qualche arbitro. Che sbaglia comunque a vendicarsi: a tal proposito, l’arbitro Maresca non prese bene la simulazione di Zaniolo durante un’amichevole a Roma, nell’agosto del 2019, a seguito della quale concesse un rigore inesistente ai giallorossi. Quella sera, vista la scarsa importanza della partita, il direttore di gara si aspettava un aiuto da parte del calciatore. Ma questo è solo un esempio, non una prova che giustifichi gli atteggiamenti a cui si riferisce Mourinho.

SIRENE

Le attenzioni nei suoi confronti, se non arrivano dagli arbitri, inevitabilmente si presentano proprio dall’estero. E in questo momento di fragilità, chi vuole può affondare il colpo. Di estimatori, si sa, Zaniolo ne ha, eccome. Dalla Premier, ad esempio: il Tottenham di Conte è alla finestra, Paratici, come noto, voleva portarlo alla Juve, che anche oggi, senza lo stesso ds, lo segue con attenzione. Anche il Psg aveva pensato a lui, piace a Leonardo, al di là di chi sia o di chi sarà il tecnico dei francesi. Già, ma quanto costa Zaniolo? La Roma, che non sta pensando di venderlo, lo valuta tanto, tra i 50 e i 60 milioni. Ma venendo da un doppio infortunio, al momento quella cifra non è congrua per il mercato attuale. Lui, che spera in un aumento di stipendio, è fermo ad aspettare: guadagna meno di tanto suoi compagni di squadra e attende un cenno da parte del club, che per ora non considera la questione come prioritaria. Il discorso che trapela è: se Zaniolo vale tanto, deve guadagnare tanto. E quindi, se al momento del rinnovo non si arriverà a quelle cifre, allora sì, la questione cessione diventerebbe di attualità, specie in mancanza di qualificazione in Champions. Per ora siamo solo alle attese e alle speranze (del quarto posto). Appuntamento all’anno nuovo, sperando in qualche attenzione in più - sul campo - per il calciatore.