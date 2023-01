Zaniolo, ecco l'offerta del Milan: pronti 25 milioni con riscatto legato alla qualificazione in Champions

Si avvicina la svolta per il futuro di Nicolò Zaniolo. Il Milan ha presentato un’offerta alla Roma di prestito oneroso a 3 milioni più obbligo di riscatto condizionato a 22. Per farlo scattare sarà necessario che la squadra di Pioli si qualifichi in Champions League. Per adesso Tiago Pinto ha rigettato la proposta perché vorrebbe condizioni più semplici da raggiungere (la Roma dovrà corrispondere il 15% della vendita all’Inter).

Roma, offerte di Milan e Tottenham per Zaniolo

I club stanno trattando e il Tottenham ancora non ha rilanciato, è fermo al prestito con obbligo di riscatto condizionato a 12 presenze e alla qualificazione in Champions, che per gli inglesi è più complicata da centrare. Insomma, la trattativa si sta infiammando, il giocatore fa gola ma non al prezzo di 30 milioni che inizialmente aveva fissato la Roma. Nelle prossime ore potrebbero esserci contatti decisivi per il futuro dell’esterno.

Calciomercato Roma: ultime notizie

Una volta chiuso l’affare, Pinto si concentrerà sul sostituto: sul taccuino c’è Ziyech del Chelsea vecchio obiettivo dei rossoneri. Intanto, Zaniolo si è tirato fuori dalla partita contro lo Spezia incassando anche il richiamo del ct Roberto Mancini: «Deve mettersi a disposizione della squadra come fanno tutti i giocatori e sfruttare il suo talento». Domani a Trigoria riprenderanno gli allenamenti e lui sarà presente in attesa che il procuratore Claudio Vigorelli lo chiami per dargli la buona notizia. Zaniolo, infatti, ha deciso di lasciare la Roma e vuole mettersi in gioco in un altro club per esplodere definitivamente. Dal rientro dal doppio infortunio alle ginocchia, non è mai riuscito a fare la differenza. Sarà il Milan la squadra che lo rilancerà?