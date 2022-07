Venerdì 8 Luglio 2022, 08:32

Davide Frattesi aspetta e spera (e pubblica una story del ritiro del Sassuolo, poi rimossa, con l'emoji faccia neutra, che comunica un senso di insoddisfazione), la Roma (ancora) non avanza. La distanza col Sassuolo (5-7 milioni) può far saltare la trattativa. Il centrocampista vuole aggregarsi quanto prima alla squadra di Mourinho che il 12 partirà per il Portogallo. Ma appare complicato che nel giro di quattro giorni tutti i tasselli vadano a posto. La valutazione di 32 milioni che fanno i neroverdi è giudicata fuori mercato da Friedkin che piuttosto preferisce incassare il 30% del cartellino come da accordi (circa 10 milioni). Offerte reali, però, il Sassuolo - al di là della Roma - non sembra averne, anzi potrebbe decidere di tenerlo. I giallorossi partono da una base cash di 17,5 milioni a cui sono disposti ad aggiungere Volpato.

La novità dell'ultima ora è che a beneficio degli emiliani potrebbero essere inseriti bonus facili da conseguire (salvezza o piazzamento tra le prime dieci). Il giocatore ha intenzione di smuovere le acque attraverso il suo procuratore. Un tentativo che probabilmente porterà a un nulla di fatto perché ad oggi il mercato della Roma è andato avanti solo grazie alle cessioni: via Fuzato, Florenzi e Mkhitaryan, dentro Svilar, Celik e Matic. Uno va via e uno arriva, modo per rispettare i paletti del fair play finanziario in vista settlement agreement con la Uefa. Mou, però, ha bloccato la cessione di Veretout proprio perché teme di trovarsi senza centrocampisti in Portogallo. Al momento gli unici tre titolari sono Cristante, Matic e il francese: senza Jordan le prove tattiche sarebbero complicate.

PRIMA VENDERE

Vendere prima di comprare, dunque, e qualora uno o più slot dovessero liberarsi, i calciatori sotto osservazione - oltre Frattesi - sono Aouar del Lione e Saul dell'Atletico Madrid. Il francese classe '98 ha il contratto in scadenza nel 2023, è un regista moderno (mediano, esterno e trequartista) e il prezzo del cartellino è fissato sui 20 milioni. Saul, invece, rientra in Spagna dopo un deludente anno in prestito al Chelsea: l'ostacolo è l'ingaggio, 8 milioni. Sembra sfumare definitivamente il ritorno di Oliveira: il portoghese sarebbe a un passo dal Galatasaray, anche se avrebbe preferito giocare un altro anno con Mourinho (magari in prestito).

Zaniolo, intanto, aspetta una mossa decisa della Juventus. La Roma, si sa, è ferma sulle sue posizioni: vuole non meno di cinquanta milioni di euro e possibilmente senza contropartite tecniche. Dopo gli incontri incrociati (il manager Vigorelli ha visto prima la Roma e poi la Juve) si attende l'offerta su cui ragionare. I bianconeri hanno bisogno di cedere per poter sferrare un assalto serio, visto che Zaniolo è molto gradito da Max Allegri, che lo vede - al pari di Roberto Mancini - abile sia come esterno d'attacco sia come mezz'ala. Anche la Roma, del resto, ha fatto gli inserimenti subito dopo aver ceduto, in questa fase di mercato è così un po' per tutti, o quasi. Si muove qualcosa sul fronte Solbakken: l'agente sta spingendo il Bodø ad accettare l'offerta dei giallorossi. Spinazzola è già tornato a Trigoria: da lunedì in gruppo con gli altri nazionali. Pellegrini, intanto, si allena a Forte dei Marmi.