Zaniolo, intervento riuscito: rientra tra sei mesi. La mamma: «Si ricomincia a sorridere»

“Nicolò Zaniolo si è sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato. L’intervento, effettuato dal Professor Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica austriaca per i prossimi tre/quattro giorni“. il comunicato della Roma . La mamma su Instagram scrive: «Da adesso si ricomincia a sorridere come solo tu sai fare...».