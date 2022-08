Zaniolo, infortunio alla spalla: costretto ad uscire in Roma-Cremonese. Come sta e tempi di recupero

Nicolò Zaniolo è stato costretto ad uscire dal campo durante il primo tempo di Roma-Cremonese. Il numero 22, in un contrasto di gioco con Lochoshvili, è caduto malamente a terra schiacciando sulla spalla il peso del corpo. Il giocatore ha subito lamentato dolore all'articolazione e dopo alcuni minuti di cure mediche è uscito in barella al 45'. In campo, al suo posto, El Shaarawy.

A breve verrà comunicato un bollettino medico sul suo stato di salute. Gli esami chiariranno se c'è un interessamento dei legamenti della spalla: da questo fattore dipenderanno i tempi di recupero.

(In aggiornamento)