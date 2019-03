Roma, il nome di Zaniolo spunta su Forbes: è tra i 100 migliori talenti italiani

Il nome di Nicolò Zaniolo è apparso su Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza conosciuta per la redazione annuale della classifica degli uomini più ricchi del mondo. I tifosi della Roma, al momento, possono stare tranquilli perché il centrocampista non è stato (ancora) ingaggiato da un blasonato club europeo per il quale ha firmato un contratto milionario. Nicolò, infatti, è entrato nella lista dei 100 migliori talenti italiani Under 30 della categoria ‘sport’ assieme ad altri giovani colleghi.

Da Paola Egonu (20 anni), pallavolista medaglia d'argento al campionato mondiale, a Lorenzo Musetti vincitore del Grande Slam a livello Juniores, passando per Arianna Fontana (28 anni pattinatrice) e Filippo Tortu (20 anni velocista).Una proiezione, quella di Forbes, che lascia intuire quanto Zaniolo ormai sia sulla bocca di tutti, anche a livello internazionale e di quanto possa essere roseo il suo futuro grazie a ingaggi stellari. Da capire, però, se questo accadrà in maglia giallorossa o se invece i tifosi romanisti si dovranno accontentare solo di aver visto passare quello che potrebbe essere tra i più grandi talenti del calcio italiano.

