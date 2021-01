Non sembra aver fine il reality-show sulla vita privata di Nicolò Zaniolo. Ieri l’ennesima puntata (a Trigoria sperano sia l’ultima), di una vicenda delicata che assunto i tratti della telenovela. Il centrocampista in accordo con la famiglia e il manager Claudio Vigorelli ha (finalmente) deciso di lasciare i social e disconnettere il suo account Instagram a seguito della valanga di polemiche che lo ha travolto. Sia chiaro, nessuno lo ha mai obbligato a scrivere frasi compromettenti o concetti superficiali, ma evidentemente uno strumento così potente (ha oltre un milione di follower) messo in mano a un ragazzo di appena 21 anni risulta un’arma a doppio taglio se non si hanno le capacità per gestirlo. E allora, attraverso il profilo della mamma Francesca Costa, Nicolò ha fatto sapere di aver «scollegato» il suo account: «Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio». Il verbo «scollegare» in questo caso non significa cancellare, perché il centrocampista è ancora reperibile su Instagram, ma probabilmente eviterà di pubblicare contenuti fino a data da destinarsi. Il ragazzo è supportato anche dalla squadra come ha ammesso Gianluca Mancini: «Ha la testa sulle spalle, noi compagni gli siamo sempre vicino. A Trigoria è un professionista e si allena come un toro».

Madalina Ghenea, modella romena (foto Instagram)

Caso Zaniolo, Madalina Ghenea: «Non sono fidanzata con Nicolò. Ci siamo incontrati una sola volta»

LA CAREZZA

Intanto, la modella romena di 33 anni Madalina Ghenea che si è frequentata con Zaniolo, continua a raccontare dettagli della storia tra lei e il calciatore. Sempre su Instagram la ragazza ha ribadito di non essersi fidanzata con Nicolò, ma di aver instaurato con lui una semplice «conoscenza»: «È un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Così come lo ha scritto lui, lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati. Io di solito mi fidanzo dopo un anno di conoscenza, non dopo 25 giorni». Sarà contenta la mamma di Nicolò che non ha mai approvato la frequentazione del figlio come ha recentemente espresso attraverso le frequenze di Radio Radio: «Noi non siamo d’accordo sulla relazione che sta avendo con questa donna. Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera».

