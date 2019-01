Zaniolo e Dzeko su tutti. Olsen e Marcano disastro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoBERGAMO Dzeko bomber vero, Zaniolo giocatore serio.OLSEN 4,5Reattività ai minimi sui gol di Castagne e Zapata. Giornata fredda e decadente.KARSDORP 5Si fa anticipare come un pollo da Castagne (due gol nella sua vita italiana, entrambi alla Roma) in occasione della rete che riapre la partita. Nella ripresa è stanco e pasticcione.MANOLAS 5,5Per circa un’ora è quasi perfetto, anche commovente, su Zapata e non solo. Voto otto, quasi. Poi, due distrazioni fatali e due gol subiti, di Toloi e proprio del colombiano. Dice il saggio: se si distrae Kostas, non ti salva nessuno.MARCANO 5Deve dare un occhio a Ilicic, che però diventa – con Gomez – una delle chiavi della rimonta dell’Atalanta. Insicuro.KOLAROV 4,5Ottimo primo tempo, disastroso nella ripresa. Fascia sempre scoperta e rigore ingenuo regalato all’Atalanta.CRISTANTE 5,5Ci mette il solito agonismo ma non la lucidità. Corre fino alla fine, a volte anche a vuoto. Si becca un’ammonizione, che gli farà saltare il Milan.NZONZI 6A volte deve correre appresso al Papu, altre deve tamponare e ripartire, e ripartendo ripartendo pesca Dzeko con un assist non da lui. Il primo passaggio gol che fa in Italia. Si becca anche lui un’ammonizione da diffidato.ZANIOLO 7Petto per Dzeko, palletta per El Shaarawy, tradotto fanno due assist. Diversamente decisivo. Ps. L’esterno destro di piede sinistro – come ogni luogo comune – ha un senso.PELLEGRINI 5,5Gira intorno alla punte e cerca l’invenzione. A volte si perde in qualche leziosità, ed è il primo a evaporare nella ripresa.EL SHAARAWY 6Un bel gol su pennellata di Zaniolo. Punto.DZEKO 7,5Aspettando il gol, dicevamo. Eccolo, eccoli: bisognava avere un po’ di pazienza. Due reti, una su invito di Zaniolo, l’altra su verticalizzazione di Nzonzi. Il primo tempo di Edin va al di là della doppietta: è tanta roba per altro, per intensità, per agonismo, per come gestisce il pallone, per come gioca al calcio. Seconda frazione, non pervenuto. Come tutti.KLUIVERT 4Un cambio inutile. Di Francesco lo avrebbe picchiato.FLORENZI 5Entra nel momento peggiore della partita e fatica non poco. Sono 200 le gare in Serie A, almeno questo è un dato per lui da festeggiare.FAZIO NGFa mucchio in area. Mucchio selvaggio, citando Piccinini.DI FRANCESCO 5,5Prepara la partita molto bene. Primo tempo, infatti, ottimo. Ripresa da bocciare.CALVARESE 5Al di là degli episodi, gestisce male l’aspetto disciplinare.