Roma, Zaniolo: serata in discoteca e senza mascherina. Poi spunta la sigaretta

Serata in discoteca per Nicolò Zaniolo che si è concesso qualche ora di relax al Mythos, un locale al centro di Roma. Il centrocampista è stato riconosciuto da decine di tifosi con i quali ha scattato selfie e firmato autografi, il tutto senza mascherina di protezione nonostante la società abbia chiesto alla squadra di prestare attenzione ai luoghi affollati in cui è possibile contrarre il Covid-19. Ad aggravare parzialmente la sua posizione anche un video in cui Nicolò viene sorpreso a fumare una sigaretta. Domani la Roma affronterà il Torino in trasferta e Fonseca non ha intenzione di schierarlo titolare nonostante l’assenza di Lorenzo Pellegrini, operato ieri al setto nasale per un contrasto di gioco nel match con la Fiorentina. Al suo posto dovrebbe giocare Perez che, quando chiamato in causa, non ha mai deluso il tecnico.

