Roma, Di Francesco: «Baldini? Il mio referente è Monchi. Zaniolo andrebbe tutelato di più dagli arbitri»

Eusebio Di Francesco non dà seguito alle voci di un avvicendamento in panchina con Sarri. Il tecnico della Roma risponde stizzito a chi gli fa notare che Franco Baldini potrebbe decidere il suo futuro: «Il mio referente è Monchi. È un ambiente che destabilizza e che tira fuori cose senza senso come questa». Sulla partita contro il Frosinone aggiunge: «Zaniolo potrebbe riposare, De Rossi partirà titolare, Under non sarà convocato». Ecco la conferenza stampa:



Lazio e Porto. «La partita più importante è la prossima con il Frosinone. Abbiamo dimostrato contro il Bologna che a prendere sotto gamba una squadra che lotta per la salvezza si rischia la figuraccia. Troveremo un Frosinone che ha fatto molto bene in casa contro la Lazio, non sarà una gara non facile. Noi dobbiamo vincere, hanno un’identità e un modo di pensare».



I diffidati. «Alcuni giocheranno, andrò al di là del discorso della prossima partita. L’ambiente pensa sempre alle prossime, ma è sbagliato. Farò turnover per far recuperare energie nervose».



Zaniolo. «Potrebbe anche riposare, ma non do vantaggi. Per la sua età ha giocato tanto a ritmi altissimi facendo ottime gare. Non possiamo pretendere che faccia tante partite a un determinato livello. È probabile che possa partire dalla panchina. L’attenzione degli arbitri? Se io gli parlassi solo per difenderlo avrebbe degli alibi. Deve capire che è un giocatore fisico e a volte non deve andare a terra, in alcune partite non è stato tutelato. Ha impeto e ci sta che prenda le ammonizione, a volte non ci riesci e prendi il piede prendendo l’ammonizione. Gli hanno fischiato dei falli che non c’erano e forse va tutelato un pochino di più».



De Rossi. «Giocherà titolare, ieri non si è allenato ma oggi sì. Sarà il nostro capitano. Per quanto riguarda il sistema di gioco potremmo giocare 3-5-2 a specchio con il Frosinone (ride ndc)».



Under. «Non sarà convocato perché non è pronto».



Pastore. «Non può essere felice Pastore di aver giocato l’ultima a Firenze. Ma si sta allenando molto bene, al di là delle scelte lui si ferma più degli altri per ritrovare una condizione fisica adeguata. È uno di quei giocatori che si può vedere a Frosinone. Diego si è allenato con maggiore continuità e potrebbe essere della partita».



Baldini. «È un ambiente che destabilizza e che tira fuori cose senza senso come questa di Baldini. Il mio referente resta Monchi. Voi dovete parlare più di calcio, ma avete interesse di parlare di queste cose qui. A me interessa il Frosinone e basta».



Dzeko e l’arbitro di Firenze. «Il calcio è fatto anche di litigi, di cose che non vanno bene e di giornate storte. Mi auguro che vada tutto per il meglio e che faccia gol perché domani sarà l’attaccante titolare. Per me l’importante è vincere».



Kluivert. «Si giocano il posto in tre domani: El Shaarawy, Perotti e lui. Non ci sono tanti esterni, deciderò domani mattinatra i tre che giocherà dall’inizio».



La reattività. «Quando una squadra si schiaccia e si abbassa essere imprevedibili non è facile perché ti aspettano. Se riesci a tirarli fuori trovi situazioni favorevoli. Puoi trovare un gol da calcio piazzate o altre situazioni, ma sarà complicato. Sarà una partita differente dal Bologna sia per sistema di gioco sia per le caratteristiche dei loro. Dovremmo approcciare la partita con una testa diversa».



Ultimo aggiornamento: 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA